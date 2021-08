Mercato Inter, Sky non ha dubbi: 'Passi in avanti per Thuram'

Mercato Inter: "Nelle ultime ore sta avanzando il nome di Marcus Thuram, classe 1997 di proprietà del Borussia Monchengladbach. Profilo emerso un po' a sorpresa e che sta guadagnando posizioni rispetto alla concorrenza".

È l'aggiornamento, pubblicato ieri sera (giovedì 19 agosto, ndr), da Sky Sport. Il sito internet dell'emittente spiega che "i contatti tra l'Inter e il club tedesco sono continui e anche Mino Raiola (agente del giocatore) è al lavoro per provare a chiudere quest'operazione. La prima richiesta del Borussia Monchengladbach è stata di 30 milioni, distante dall'offerta iniziale del club nerazzurro. Ma nelle ore successive ci sono stati dei passi in avanti e la trattativa prosegue". Attenzione, però. Sky Sport informa infatti che "Thuram non è l'unica alternativa per l'attacco dell'Inter ma, al momento, è la più intrigante nonché quella su cui i nerazzurri stanno riservando maggior attenzione in attesa dei prossimi sviluppi che potrebbero essere decisivi".

Sul taccuino della dirigenza restano però altri due nomi. Il primo è quello di Joaquin Correa della Lazio. "Il club nerazzurro non si smuove però dalla valutazione di 30 milioni fatta sin qui per l'attaccante argentino, inferiore alla richiesta dei biancocelesti. Al momento quindi il francese del Monchengladbach resta in pole". Sky Sport, infine, prospetta anche un altro scenario che comprende il secondo nome della lista di Marotta e Ausilio: "Se l'Inter dovesse riuscire a comprare Thuram a una cifra tra i 22 e i 23 milioni più bonus e a cedere Alexis Sanchez, avrebbe un piccolo tesoretto da parte per cercare di formalizzare un'offerta al Napoli per Lorenzo Insigne. A quel punto toccherebbe al Napoli decidere se intavolare una trattativa o rischiare di portare Insigne a scadenza di contratto nella prossima estate".