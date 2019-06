Mercato Inter, Sky conferma: c'è l'interesse dei nerazzurri per il fantasista

Non si placano le voci di uno scambio tra Inter e Juventus che potrebbe vedere coinvolti Mauro Icardi e Paulo Dybala. I due attaccanti argentini potrebbero cambiare maglia nella prossima sessione di mercato estiva.

Dagli studi di Sky Sport, Emanuele Baiocchini ha confermato l'interesse dei due club per i giocatori. Queste le sue parole: "L'interesse dell'Inter per Dybala c'è, l'interesse della Juventus per Icardi c'è. Icardi difficilmente potrà rimanere all'Inter. Probabilmente scambio alla pari, ma Juve dirà che vale di più (Dybala), Inter che vale di più (Icardi). Si potrebbe andare avanti, ma mettere d'accordo le due società non sarà semplice".