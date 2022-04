Mercato Inter: Skriniar rinnoverà, ma la permanenza non è scontata

Mercato Inter, Milan Skriniar rinnoverà il proprio contratto con la società nerazzurra.

Il difensore slovacco, in questa stagione, si sta rivelando essere il giocatore migliore della rosa di Simone Inzaghi ed anche nel momento di appannamento della squadra, prima della partita contro la Juventus, è stato l'elemento della rosa che ha mantenuto maggiormente la lucidità. Proprio per questo, ma anche per il suo atteggiamento fuori dal campo, la società ha deciso di rinnovare a breve il suo contratto e la volontà è comune, visto che, anche il giocatore, è molto legato ai colori e alla squadra.

Però, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l'imminente rinnovo non garantirà la sicura permanenza, perchè tanti club europei di prima fascia hanno attenzionato il giocatore e potrebbero presentare un'offerta alla società nerazzurra. A quel punto, da viale della Liberazione, dovranno decidere se accettare o meno, visto che anche la prossima estate sarà contraddistinta dal sacrificio di almeno un paio di big per poter garantire al club di poter mantenersi anche il prossimo anno e di poter finanziare il calciomercato.

Una situazione in divenire, quella di Skriniar, anche se l'intenzione primaria è quella di farne il nuovo capitano della squadra, ma come ha dimostrato la scorsa stagione, le sorprese sono dietro l'angolo e i tifosi si augurano che il difensore slovacco possa rimanere a lungo con la maglia nerazzurro addosso. Vedremo cosa succederà in estate, ma la volontà del difensore numero trentasette è molto chiara ed è quella di essere un baluardo ed una bandiera della squadra nerazzurra.