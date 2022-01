Mercato Inter, Skriniar rinnova? Le sensazioni della dirigenza

Mercato Inter, c'è fiducia per il rinnovo di Milan Skriniar.

Il difensore slovacco, designato insieme a Nicolò Barella, come capitano in pectore della squadra nerazzurra è uno di quei giocatori su cui, Conte prima e Simone Inzaghi adesso non rinunciano mai o quasi, ma è anche uno di quelli per cui c'è da stare molto attenti per quanto riguarda la situazione contrattuale. Infatti, il numero 37 nerazzurro, vede il suo rapporto con l'Inter spirare il 30 giugno del 2023 e ancora non sono iniziati i discorsi inerenti al rinnovo del contratto.

In realtà, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in viale della Liberazione non sono preoccupati di questo, nel senso che l'intenzione è sempre stata quella di andare avanti con Skriniar anche per il futuro e la cosa è reciproca anche lato giocatore. Beppe Marotta e Piero Ausilio, dal canto loro, avrebbero anche intenzione di premiare dal punto di vista economico il difensore, che attualmente percepisce una cifra di 3 milioni di euro e che potrebbe crescere fino a raggiungere i 4,5 milioni bonus compresi.

Le strade tra Skriniar e l'Inter non sembrano in procinto di separarsi, anzi, visto il legame dello slovacco nei confronti della società e della città, c'è parecchia fiducia affinchè ogni discorso possa andare a buon fine tra qualche mese. Per il momento, le urgenze della dirigenza, sono quelle dei rinnovi di Ivan Perisic, ma soprattutto di Marcelo Brozovic, per cui, in quest'ultimo caso, l'annuncio dovrebbe esserci dopo l'incontro con l'entourage che avverrà a chiusura del calciomercato o dopo il derby.