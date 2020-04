Mercato Inter, sirene turche per l’esterno: c’è l’offerta

Non solo mercato in entrata, Beppe Marotta starebbe lavorando sul mercato per cedere alcuni esuberi presenti in rosa. Uno dei principali candidati alla cessione sarebbe Kwado Asamoah, che dopo la scorsa stagione da titolarissimo è finito ai margini del progetto nerazzurro. L’esterno, arrivato a parametro zero dalla Juventus nel 2018, sembrerebbe destinato a lasciare l’Inter la prossima estate. Il laterale ghanese, anche a causa dei continui problemi fisici, non è mai riuscito con continuità sotto la guida di Antonio Conte e il suo entourage sarebbe già alla ricerca di una nuova sistemazione.

Secondo quanto riportato da ghanasoccer.net, il futuro di Kwadwo Asamoah dovrebbe essere in Turchia, precisamente al Fenerbache. Il club turco sarebbe già in contatto con l’agente del giocatore, al quale gli avrebbe proposto un contratto di due anni a 3 milioni di euro netti a stagione, ovvero la stessa cifra percepita attualmente in nerazzurro. Il ghanese ha un contratto con l’Inter fino al giugno del 2021, bisognerà vedere se il club turco offrirà un piccolo indennizzo o se i nerazzurri lo liberano con un anno d’anticipo a parametro zero.