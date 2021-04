Mercato Inter, sirene spagnole per Maksimovic: la situazione

L’Inter è alla ricerca di un rinforzo in difesa per la prossima stagione. Antonio Conte, infatti, ha attualmente a disposizione soltanto 4 centrali di ruolo ( De Vrij, Skriniar, Bastoni e Ranocchia), più alcuni terzini che sono spesso stati adattati in quel ruolo ( D’Ambrosio, Darmian e sopratutto Kolarov).

Per questo motivo, Antonio Conte avrebbe chiesto alla dirigenza l’acquisto di un nuovo centrale di difesa con caratteristiche tecniche adatte alla difesa a tre. Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero pronti ad accontentare il tecnico e starebbero monitorando con attenzione i possibili colpi a parametro zero. Tra i giocatori seguiti ci sarebbe anche Nikola Maksimovic, in scadenza di contratto con il Napoli.

Il serbo conosce molto bene il campionato italiano ed ha giocato per diverse stagioni ai tempi del Torino nella difesa a tre sul centrodestra. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’Inter dovrà battere la concorrenza di Atletico Madrid, Valencia e Betis Siviglia.