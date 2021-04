Mercato Inter, sirene inglesi per Young ma tutto dipende da...

A meno di sorprese, Ashley Young è destinato a lasciare l'Inter a fine stagione, visto il contratto in scadenza il 30 giugno. In questo momento i nerazzurri non parrebbero intenzionati a rinnovargli il contratto. Così il Watford, forte del non dover pagare il cartellino del giocatore, si sarebbe interessato all'ex United.

Stando a quanto riporta Daily Mail, gli Hornets sono pronti ad offrire 12 mesi di contatto a Young. L'esterno nerazzurro potrebbe coronare così il suo sogno di giocare per la sua squadra del cuore: come rivelato dal giocatore stesso, fin da bambino tifa per il Watford. Ma la trattativa per realizzare questo sogno dipenderà dalla promozione del club inglese. Attualmente il Watford si trova secondo a +6 sullo Swansea, a 4 giornate dal termine del campionato.