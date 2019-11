Mercato Inter - Sirene inglesi per il giocatore, Marotta scaccia i rumours

Lautaro sembrerebbe essere finito in orbita Manchester United: secondo quanto riportato dal "Daily Express" l'attaccante argentino piacerebbe molto al club inglese data l'esigenza di quest'ultimo di rinforzare l'attacco.



Il centravanti, andato a segno ieri sera nella gara di Champions contro il Borussia Dortmund, sarebbe l'obiettivo primario del congiunto dell'Old Trafford che potrebbe sferrare un'offensiva per strapparlo ai nerazzurri.



Marotta valuta "El Toro" sui 100 milioni, ed avrebbe già rispedito al mittente le sirene inglesi per il giocatore stando sempre alle indiscrezioni riportate dal tabloid inglese nell'edizione odierna. L'Inter si terrebbe stretto il suo bomber, anche se molti club europei avrebbero bussato alla porta per il profilo ex Racing.