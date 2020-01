Mercato Inter, sirene estere per l'attaccante. Nerazzurri avvisati

Lautaro Martinez sembrerebbe essere finito nel mirino di molti top club europei per l'estate: il centravanti argentino, autore di quindici reti stagionali tra campionato e Champions, allenato da Conte sarebbe richiesto in Spagna e in Inghilterra.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal "The Sun" Barcellona, Manchester City e Manchester United avrebbero deciso di darsi battaglia per l'attaccante, data la clausola rescissoria di soli 111 milioni presente nell'attuale contratto del giocatore.



Nerazzurri avvisati, con un'asta che potrebbe scatenarsi in vista della prossima finestra di calciomercato. Marotta e Ausilio avrebbero già apparecchiato la tavola per il rinnovo anche se le sirene estere si fanno sempre più insistenti.