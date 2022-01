Mercato Inter, Simone Inzaghi vuole due pupilli per l'estate

Mercato Inter, Simone Inzaghi vuole Luiz Felipe e Luis Alberto.

I due giocatori, prossimi avversari in campionato proprio della squadra nerazzurra, dopo aver vinto la sfida dell'andata per 3-1, sono protagonisti di intrecci di calciomercato in vista dell'estate, con situazioni differenti, ma con un comune denominatore: la possibilità di lasciare la squadra biancoceleste. Proprio per questo, Simone Inzaghi, secondo quanto riportato dal sito TuttomercatoWeb, è in pressing con la dirigenza nerazzurro per far sì che ci possa essere un tentativo per i suoi due pupilli.

Luis Alberto è di sicuro il più complicato da acquistare, vista la valutazione enorme che ne fa il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Inzaghi ci pensa, sapendo che in quel ruolo può contare sull'esplosione di Hakan Calhanoglu e che il centrocampista spagnolo non ha proprio un buon rapporto con l'attuale tecnico della squadra, Maurizio Sarri, che spesso e volentieri lo ha tenuto in panchina non facendolo sentire al centro del progetto tecnico della squadra, preferendogli il serbo Basic.

Per il difensore, la situazione è più semplice, vista la scadenza di contratto del 30 giugno del 2022 ed un rinnovo momentaneamente in alto che permetterebbe di prelevarlo a parametro zero in estate. Insomma, la società è già pronta a programmare con tanti nomi che possono essere funzionali al progetto di Simone Inzaghi, con due giocatori che sono già stati allenati dal tecnico e che potrebbero avere meno tempo per adattarsi ai suoi dettami tattici. Sta alla dirigenza fare tutte le dovute valutazioni del caso e prendere tutte le decisioni migliori per la squadra che, anche nella prossima stagione, vuole essere competitiva in ogni competizione.