Mercato Inter, si studia il colpo per la fascia sinistra: le ultime

Proseguono serrati i casting per la fascia sinistra dell'Inter. Con l'approdo di Antonio Conte a Milano, che implica a sua volta un passaggio al 3-5-2, il club meneghino lavorerà per fare qualche colpo sulle fasce.

Ivan Perisic con ogni probabilità sarà blindato dal tecnico leccese, ma a piacere molto è anche Ryan Sessegnon del Fulham. Inoltre, l'edizione di oggi di Tuttosport riporta l'alternativa allo stesso Sessegnon. Questo è quanto riferito dal quotidiano torinese:

“Sessegnon è un giocatore che piace molto, ma al tempo stesso difficilissimo da acquistare. Per questo non sono da escludere dei nomi alternativi. Per esempio, l’Inter nel corso della stagione ha seguito spesso l’Atalanta e fra i giocatori sul taccuino di Piero Ausilio c’è pure il tedesco Robin Gosens".