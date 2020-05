Mercato Inter, si seguono Tonali e Pogba: uno più avanti dell'altro

Dopo l'ingaggio di Christian Eriksen dello scorso gennaio, l'AD interista Giuseppe Marotta sta preparandosi ad un altro colpo in mezzo al campo roboante.

Sotto questo punto di vista i profili maggiormente graditi sono due: Paul Pogba e Sandro Tonali. Il primo ha un contratto in scadenza con il Manchester United nel 2021 che non rinnoverà, ma i 20 milioni di euro (comprensivi di bonus) che guadagna a stagione per l'Inter sono un ostacolo non indifferente.

E' così dunque che entra in scena Tonali, classe 2000 che a Milano andrebbe a guadagnare "solo" 2 milioni di euro a stagione e che potrebbe essere ingaggiato girando al Brescia il cartellino di Andrea Pinamonti più un conguaglio economico.