Mercato Inter, si segue la stella brasiliana. E' in scadenza di contratto

L'Inter segue Kaio Jorge. Uno dei migliori profili del calcio brasiliano. L'attaccante del Santos, 19 anni, non rinnoverà il contratto con il club, in scadenza il prossimo 31 dicembre.

Non solo i nerazzurri sul calciatore. Milan, Juventus, Napoli e Chelsea: tanta concorrenza per assicurarsi uno dei migliori giovani del campionato carioca. C'è anche l'Inter, che segue da tempo Kaio Jorge. Per non perderlo a parametro zero, il Santos potrebbe cederlo in questa sessione di mercato.