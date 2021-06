Mercato Inter, si sblocca una cessione: oggi l’incontro decisivo

L’Inter è al lavoro per la cessione di Joao Mario a titolo definitivo allo Sporting Lisbona. Il centrocampista è stato uno dei principali protagonisti del trionfo in campionato del club portoghese e avrebbe già trovato l’intesa contrattuale e le due società statebbero ancora trattando per il prezzo del cartellino.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Record, ci sarebbe ancora una piccola distanza tra domanda e offerta le parti non avrebbero ancora trovato l’intesa definitiva. Filtra ottimismo, la fumata bianca potrebbe arrivare entro le prossime ore.

L’Inter non vorrebbe fare minusvalenze e l’affare si dovrebbe chiudere per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Nella giornata di oggi dovrebbe andare in scena l’incontro decisivo tra il club nerazzurro e l’agente Federico Pastorello per provare a sbloccare l’affare.