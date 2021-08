Mercato Inter, si sblocca un’altra cessione? L’agente al lavoro

Continua il lavoro di sfoltimento della rosa in casa Inter. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno come obiettivo quello di piazzare tutti gli esuberi e quei giocatori non ritenuti indispensabili per alleggerire il monte ingaggi. Dopo la dolorosa cessione di Romelu Lukaku i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la cessione di Valentino Lazaro.

L’esterno, rientrato in nerazzurro in estate dal prestito al Borussia M’Gladbach, è fuori dal progetto tecnico di Simone Inzaghi e il suo agente sarebbe in contatto con alcuni club per trovargli una nuova sistemazione. L’intenzione dell’Inter sarebbe quella di cederlo a titolo definitivo ma a poche settimane dalla chiusura della sessione di mercato sembrerebbe sempre più probabile una nuova cessione in prestito. Sulle tracce dell’esterno ci sarebbero soprattutto il Benfica e l’Eintracht Francoforte.

Secondo quanto riportato da Record, l’agente di Valentino Lazaro era nella giornata di ieri a Lisbona per trattare con il Benfica e provare a sbloccare l’affare. Il club portoghese sarebbe seriamente interessato al giocatore e avrebbe intenzione di prenderlo con la formula del prestito ma, riporta il quotidiano lusitano, prima di tentare l’affondo decisivo dovrà necessariamente cedere l’ex Fiorentina Gilberto. Si attendono ulteriori novità, ma questa settimana potrebbe essere quella decisiva per la cessione del laterale austriaco.