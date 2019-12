Mercato Inter - Si sblocca la trattativa, decisa la contropartita tecnica

Dejan Kulusevski è uno dei nomi caldi in vista di gennaio: il suo agente ha aperto a un ipotetico trasferimento, con i nerazzurri in prima fila per strapparlo al Parma.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Sport Mediaset" Zhang avrebbe convinto Percassi (presidente dell'Atalanta)a cedere lo svedese, resta adesso il nodo legato ai ducali con D'Aversa e Faggiano pressati da Antonio Conte per ottenere il via libera definitivo.



Al club gialloblu dovrebbe andare Musa Barrow, mentre in direzione Bergamo possibile l'approdo di Matteo Politano. Col club bergamasco sarebbe stata decisa la contropartita tecnica, che al momento corrisponderebbe all' attuale esubero interista.