Mercato Inter, si sblocca la cessione di Lazaro: le cifre dell’operazione

Dopo aver chiuso il colpo Joaquin Correa dalla Lazio, l’Inter sarebbe al lavoro sul fronte uscite per piazzare gli ultimi esuberi presenti in rosa. In uscita ci sarebbero ancora alcuni giocatori tra cui Valentino Lazaro, rientrato all’Inter dopo la stagione in prestito al Borussia M’Gladbach e fuori dal progetto tecnico di Simone Inzaghi. L’austriaco, acquistato nel 2019 dall’Herta Berlino per oltre 20 milioni di euro, non è mai riuscito a convincere i nerazzurri, che sarebbero da alcune settimane a lavoro per trovargli una nuova sistemazione.

Secondo quanto riportato dall’edizione online del quotidiano portoghese Record, l’esterno sarebbe a un passo dalla cessione al Benfica. Trattativa chiusa nelle scorse ore dopo la qualificazione del club portoghese alla fase a gironi della prossima edizione della Champions League. I lusitani, riporta il quotidiano, avrebbero raggiunto l’intesa di massima con l’Inter sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 8,5 milioni di euro.

Le parti sarebbero al lavoro per limare gli ultimi dettagli dell’operazione. Valentino Lazaro è atteso nella capitale portoghese già nei prossimi giorni per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto con il Benfica.