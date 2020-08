Mercato Inter, si riapre la pista Vidal ma spunta nuovamente la Juventus

Come riportato dal Mundo Deportivo, si sarebbe riaperta la pista per Arturo Vidal. Il centrocampista, nonostante le smentite delle scorse settimane, potrebbe lasciare il Barcellona durante la prossima finestra di mercato. Il cileno è in scadenza di contratto nel 2021 e il club catalano potrebbe decidere di cederlo subito per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno.

L’intenzione del giocatore sarebbe quella di restare al Barça ancora per un’altra stagione, ma molto dipenderà dalla volontà del club. Nel caso in cui i catalani dovessero ricevere un'offerta soddisfacente, sarebbero pronti a lasciarlo partire. La squadra in pole position sarebbe sempre l’Inter. Il classe 87 è stato già vicinissimo ai nerazzurri in passato e sarebbe il nome in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte.

Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo, il centrocampista potrebbe clamorosamente tornare alla Juventus. L’arrivo in panchina di Andrea Pirlo, ex compagno di squadra e amico del cileno, potrebbe facilitare il trasferimento in bianconero.