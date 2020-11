Mercato Inter, si riapre la pista Giroud: il francese vuole lasciare il Chelsea

I nerazzurri avrebbero intenzione di acquistare un vice Lukaku nella finestra di mercato invernale. Al momento quel ruolo sarebbe ricoperto da Andrea Pinamonti, ma Conte preferirebbe avere in rosa un giocatore più affidabile e con maggiore esperienza. Nelle ultime settimane si è spesso parlato di Gervinho del Parma, ma il nome in cima alla lista del tecnico salentino sarebbe sempre quello di Oliver Giroud del Chelsea, già vicino ai nerazzurri lo scorso campionato.

Il classe '86 sta trovando pochissimo spazio in questa stagione con Frank Lampard e non sarebbe soddisfatto dello scarso impiego. Secondo quanto riportato da Football London, il francese vorrebbe lasciare il Chelsea a gennaio per giocare con continuità e guadagnarsi la convocazione della nazionale transalpina per i prossimi Europei del 2021.

Il giocatore è in scadenza di contratto il prossimo giugno e potrebbe arrivare per una cifra molto bassa, non è escluso che risolva anticipatamente il proprio contratto con i blues. I nerazzurri sarebbero pronti ad acquistarlo e starebbero monitorando con attenzione la situazione.