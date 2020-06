Mercato Inter, si riapre la pista Dzeko: la Roma apre alla cessione

I nerazzurri continuano a monitorare con attenzione il mercato degli attaccanti per non farsi trovare impreparati all’eventuale cessione di Lautaro Martinez. Sfumato Dries Mertens e con Edison Cavani sempre più vicino all’Atletico Madrid i nerazzurri sarebbero pronti a piombare nuovamente su Edin Dzeko della Roma.

Come riportato da Tuttomercatoweb, l’attaccante bosniaco potrebbe lasciare i giallorossi al termine di questa stagione. Il club capitolino e alla prese con problemi economici e sembrerebbe intenzionato a cedere alcuni elementi importanti per alleggerire il monte ingaggi. Tra i giocatori in partenza ci sarebbe anche Edin Dzeko che guadagna attualmente 7,5 milioni di euro a stagione.

Il bosniaco è un profilo molto gradito ad Antonio Conte che già la scorsa estate lo aveva più volte richiesto alla dirigenza interista. Rispetto a 12 mesi fa, il club capitolino avrebbe abbassato le richieste economiche per il cartellino del classe 1986, ma l'unico ostacolo sarebbe rappresentato dall’ingaggio del bosniaco. Edin Dzeko, infatti, vorrebbe continuare a percepire la stessa cifra dell’attuale contratto.