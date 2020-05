Mercato Inter, si raffredda la pista Vidal: all in su Tonali

Arturo Vidal è da tempo uno dei principali obiettivi di mercato dell'Inter di Antonio Conte, ma il suo futuro dovrebbe essere ancora con la maglia del Barcellona. Secondo il quotidiano catalano Sport, l’interesse nerazzurro per il centrocampista si sarebbe notevolmente raffreddato. Il cileno non interesserebbe come parziale contropartita tecnica nella trattativa per Lautaro Martinez. Inoltre, il classe ‘87 sembrerebbe intenzionato a restare in blaugrana fino al termine del suo contratto in scadenza nel giugno del 2021.

I nerazzurri sarebbero sempre alla ricerca di un rinforzo di qualità in mezzo al campo e il nome in cima alla lista di Beppe Marotta sarebbe quello di Sandro Tonali. Il gioiellino classe 2000 ha una valutazione di circa 50 milioni di euro e sarebbe nel mirino anche della Juventus e di molti club esteri. L’Inter ha già avviato i contatti sia con il Brescia che con l’entourage del giocatore e starebbe studiando un piano per anticipare la concorrenza.