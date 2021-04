Mercato Inter, si punta un pupillo di Conte in estate?

Come riportato dal portale Goal.com, potrebbe esserci un ritorno di fiammo per l’Inter in merito ad un attaccante più volte seguito in passato.

Si parla di Olivier Giroud, centravanti francese del Chelsea che anche quest’anno sta trovando poco spazio con la squadra inglese.

Giroud, arriverebbe a parametro zero, visto che il suo contratto scade il 30 giugno del 2021. Sarà la volta buona?