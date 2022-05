Mercato Inter, si punta un difensore dell'Empoli: la conferma di Corsi

Mercato Inter, i nerazzurri puntano all'acquisto di Fabiano Parisi.

Il difensore dell'Empoli, in questa stagione, si sta dimostrando uno dei talenti nostrani più fulgidi e, il presidente della squadra toscana Fabrizio Corsi, intervistato da Radio Marte, ha parlato proprio del suo futuro che potrebbe essere in orbita nerazzurra. Per il primo tifoso empolese, infatti, l'urgenza della propria società, più che quella di fare cassa, è quella di completare una rosa che vede tanti prestiti, in modo da avere più asset di proprietà. Per quanto riguarda Parisi, ha negato i contatti con il Napoli, ma non quelli con l'Inter, affermando come ancora non siamo alla stretta finale, ma ad un interessamento.

Lo stesso Corsi, ha ammesso, che sarà difficile trattenere il giovane terzino che ha dimostrato questa stagione di avere fame e di essere dotato di un gran piede. Un altro talento in ottica Inter di cui si è parlato molto in queste settimane è quello di Asllani, giovane regista albanese che si sta mettendo in luce. Ma, a tal proposito, il presidente azzurro, ha stoppato ogni discorso, affermando come per lui si vuole tenerlo un altro anno per fare in modo che possa crescere un altro anno giocando da titolare.

Insomma, a sorpresa, dall'Empoli, fino a questo momento, per stessa ammissione del presidente Corsi, il nome più caldo sembra essere quello di Fabiano Parisi per la corsia sinistra. Chissà che questo, nel caso in cui l'interessamento sfoci in una trattativa, non porti ad un addio di Perisic, la cui trattativa per il rinnovo del contratto sembra essersi arenata ed un suo addio alla squadra nerazzurra potrebbe non essere così lontano. Ma tutti questi saranno discorsi che verranno affrontati nel corso di qualche settimana.