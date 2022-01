Mercato Inter, si punta un altro esterno: l'asta sembra inevitabile

Il mercato dell'Inter sulle fasce potrebbe non essersi concluso.

Nonostante in settimana il club nerazzurro abbia ufficializzato l'arrivo di Robin Gosens dall'Atalanta in un'affare da 25 milioni di euro complessivi, la dirigenza è alla ricerca di un ulteriore esterno da piazzare a tutta fascia e da mettere a disposizione di Simone Inzaghi per la prossima stagione. Si tratta di Andrea Cambiaso, attualmente di proprietà del Genoa e che in questa stagione fino ad ora ha collezionato 1 gol e 4 assist in 22 presenze. Un bottino niente male che ha inevitabilmente attirato su di sé i riflettori delle grandi di Serie A.

Oltre all'Inter infatti, su di lui sarebbero vigili anche Juventus ed Atalanta. Insomma, in vista della finestra di mercato estiva si preannuncia una vera e propria asta con protagonista un ragazzo che quest'anno compirà 22 anni. Tale discorso, in orbita nerazzurra persisterà a prescindere dal futuro di Ivan Perisic. Il croato questa stagione è una pedina dalla quale difficilmente si può prescindere, e il suo rendimento parla chiaro. Il contratto che lo lega al club milanese però, scadrà il prossimo 30 giugno e ad oggi la distanza tra domanda e offerta è troppo evidente (l'Inter offre un biennale a 3.5 milioni di euro a stagione, mentre lui e il suo entourage vorrebbero strappare un triennale da 5 milioni di euro più bonus).

Le negoziazioni per evitare di perderlo a parametro zero proseguiranno ad oltranza, ma è chiaro che con un Gosens già ingaggiato ed eventuale approdo di Cambiaso come alternative, l'Inter si sarà fatta trovare comunque coperta. Ora la palla passerà a Perisic.