Mercato Inter, si punta J. Alvarez e i nerazzurri hanno una grande arma

Mercato Inter: si prospetta un derby per l’attaccante Julian Alvarez.

L’argentino classe 2000 di proprietà del River Plate, che sta facendo davvero benissimo in questa stagione andando a segno spesso e volentieri, è conteso dalle due società milanesi che battaglieranno in sede di calciomercato per averlo. Come riportato quest’oggi dal quotidiano argentino Olè, la società rossonera, in queste ultime settimane, avrebbe seguito con i propri osservatori e di presenza i grandi progressi di Julian Alvarez e sarebbe davvero interessata per portarlo a Milanello in vista dell'addio, nella prossima estate, di Zlatan Ibrahimovic.

E l’Inter cosa farà? La società nerazzurra è anch’essa molto interessata al giocatore, ma parte un po’ più indietro rispetto ai cugini rossoneri, anche se, dal canto suo, potrebbe giocare una carta decisiva per l’acquisto di Alvarez, ovvero la discesa in campo del vicepresidente, Javier Zanetti. Tutti sanno, infatti, quanta influenza abbia l’ex capitano nerazzurro sui calciatori argentini e così come fatto qualche anno fa con Lautaro Martinez, lo stesso potrebbe fare con la giovane punta del River Plate e convincerla ad atterrare sulla sponda nerazzurra di Milano.

Un giocatore che stuzzica i dirigenti, anche se al momento la strada sembra in salita. Vedremo se riuscirà l’affondo. Intanto da viale della Liberazione si seguono altri profili già per il mercato di gennaio, come il centrocampista della Roma, Gonzalo Villar – leggi qui le ultime sullo spagnolo – e l’attaccante del Borussia Monchengladbach, Marcus Thuram, già trattato la scorsa estate, ma per cui si potrebbe ritornare alla carica nella sessione invernale – a tal proposito, ecco qui le novità sull’attaccante francese.