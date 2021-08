Mercato Inter: si punta Caicedo, ma la concorrenza è folta

La Lazio è alle prese con la questione attaccanti in questa estate di calciomercato e oltre a Joaquin Correa, in uscita per sua volontà, il nuovo allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha stilato le gerarchie per il ruolo di centravanti della sua Lazio con Ciro Immobile intoccabile e Muriqi subito dopo. Resterebbe fuori l'attaccante venezuelano Felipe Caicedo in scadenza nel prossimo giugno e con ambizioni di poter giocare di più.

Secondo quanto riportato da parte de Il Corriere dello Sport, il giocatore potrebbe essere messo sul mercato in questa sessione estiva, per evitare di tenerlo in rosa e perderlo a zero nella prossima stagione. Ed ecco che già iniziano ad esserci i primi interessi, tra cui quello dell'Inter, visto che Simone Inzaghi lo ha avuto ed è considerato come un suo fedelissimo. Spesso ha risolto delle partite che sembravano bloccate anche all'ultimo respiro.

Non solo l'Inter, però: anche il Fenerbahce e l'Atalanta vogliono avere con sè l'attaccante per rinforzare il proprio reparto avanzato. Insomma, l'idea Caicedo stuzzica tanti e non poco. L'Inter dovrà stare molto attenta alle avances delle concorrenti se vuole portare a casa un attaccante che potrebbe fare molto comodo nell'economia della stagione.