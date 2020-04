Mercato Inter, si pensa già al dopo Lautaro: quattro nomi nel mirino

In casa nerazzurra continua a tenere banco il futuro di Lautaro Martinez. L’argentino,da tempo nel mirino del Barcellona, potrebbe essere ceduto durante la prossima finestra di mercato. La proprietà nerazzurra non avrebbe nessuna intenzione di cederlo, ma il classe ‘97 ha una clausola rescissoria valida solo per l’estero da 111 milioni di euro; cifra piuttosto alta ma comunque alla portata del club blaugrana. Beppe Marotta e Piero Ausilo avrebbero intenzione di blindarlo e proporgli un adeguamento contrattuale, tutto dipenderà dalla volontà del giocatore.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri si starebbero già guardando intono e sarebbero alla ricerca di un suo eventuale sostituto. Come rivela la rosea, Beppe Marotta starebbe seguendo con attenzione quattro giocatori, ovvero: Timo Werner del Lipsia, Luka Jovic del Real Madrid, Victor Osimhen del Lille e Anthony Martial del Manchester United. Il nome in cima alla lista dei desideri sarebbe quello del classe 1996 Timo Werner. Il tedesco sembrerebbe destinato a lasciare il Lipsia al termine della stagione ed ha una clausola rescissoria di 60 milioni, che però è valida fino a fine aprile. Per acquistare il centravanti bisognerà battere la concorrenza di Bayern Monaco e Liverpool.