Mercato Inter - Si lavora su un affare. Prima offerta rifiutata

L'Inter è alla ricerca di un terzino sinistro: le complicazioni sul fronte Marcos Alonso hanno spinto i nerazzurri a sondare il terreno per Acuna dello Sporting Lisbona, anche se quest'ultimo chiede una cifra succosa per la buonuscita.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "TuttoSport" il club di Suning avrebbe messo sul piatto 10 milioni, cifra però ritenuta troppo bassa dal club lusitano e con le due parti destinate a risentirsi.



La possibile cessione potrebbe verificarsi solo sulla base di 20 milioni, con l'Inter che spera di trovare un accordo sui 15. Marotta e Ausilio matengono vivi i contatti, nonostante Acuna non sia in cima alla lista della spesa.