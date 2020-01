Mercato Inter - Si lavora sempre su un affare, prima però un altro arrivo

Eriksen continua ad essere sempre più vicino ai nerazzurri: il centrocampista danese ha dato l'ok per il trasferimento a Milano, anche se l'Inter nel frattempo avrebbe definito un altro affare nelle ultime ore.



Secondo quanto riferito dalla "Gazzetta dello Sport" il club targato Suning sarebbe in procinto di chiudere la trattativa per Victor Moses. Conte avrebbe quindi un nuovo innesto sulla fascia, con le visite mediche fissate tra mercoledì e giovedì.



Su Eriksen resta da limare il dettaglio della cifra di trasferimento: sempre stando a quanto affermato dal noto quotidiano ci sarebbe da colmare una distanza di 5 milioni (il Tottenham ne chiede 20, l'Inter è ferma a 15).