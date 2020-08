Mercato Inter, si insiste per Kante ma il Chelsea non accetta contropartite

L’Inter è al lavoro per rinforzare il centrocampo per la prossima stagione e acquistare i giocatori richiesti da Antonio Conte. Come riportato da SportMediaset, il principale obiettivo di mercato sarebbe N’Golo Kante del Chelsea.

I blues lo valuterebbero circa 50/60 milioni di euro e non sembrerebbero disposti a concedere nessuno sconto. L’intenzione dei nerazzurri sarebbe quella di inserire Milan Skrinniar come parziale contropartita tecnica per abbassare la richiesta, ma il club londinese non sembrerebbe interessato allo slovacco e pretenderebbe soltanto cash.

Nel caso in cui non si dovesse riuscire ad arrivare all’ex Leicester, alternativa principale sarebbe Tanguy Ndombele che potrebbe lasciare il Tottenham dopo una sola stagione. Il classe ‘96 ha deluso le aspettative in questa prima stagione con gli Spurs e Josè Mourinho avrebbe già dato il suo ok alla cessione. L’ostacolo principale è sempre lo stesso, ovvero i circa 50 milioni di euro che vorrebbe incassare il club londinese per non fare una minusvalenza.