Mercato Inter, si guarda al futuro! Cercando un giovane dall'Atalanta

Non solo l'attacco del presente, ma anche quello del futuro. L'Inter cerca di programmare per le stagioni avvenire tentando di bloccare i migliori giovani del nostro campionato. Ed ecco che uno dei profili più interessanti potrebbe arrivare da Bergamo, ovvero il baby bomber classe 2001 dell'Atalanta - che ha firmato anche il gol vittoria degli orobici nel 2-1 in casa del Torino della prima giornata - Roberto Piccoli, l'anno scorso in prestito allo Spezia di Italiano.

Un giocatore davvero interessante che ha mostrato tante delle sue qualità. L'Atalanta, al momento, non ha intenzione di cederlo, soprattutto perchè Gasperini vorrebbe utilizzarlo dopo l'infortunio dell'attaccante colombiano Duvan Zapata, anche lui passato sotto i radar dell'Inter in questa estate. Non solo l'Inter, però, sul giocatore, ma anche le altre due big storiche Milan e Juventus, avrebbero effettuato dei sondaggi per bloccarlo e poi, in futuro, poterlo avere con sè.

Un giovane tra i più interessanti del nostro campionato su cui l'Inter ha messo gli occhi addosso. Piccoli è pronto a fare il salto di qualità con l'Atalanta per poi spiccare il volo verso lidi e palcoscenici più alti. Intanto Gasperini se lo gode e lo impiega in campo, lui risponde a suon di gol decisivi che regalano i tre punti.