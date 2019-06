Mercato Inter, si continua a pressare per ottenere Florenzi: l'offerta

E' stato sondato già la scorsa estate, ma con Antonio Conte sulla panchina interista, i contatti con la Roma per arrivare ad Alessandro Florenzi potrebbero infiammarsi nuovamente.

L'esterno difensivo, complice la sua duttilità, piace molto al tecnico salentino che lo impiegherebbe sia nel 3-5-2 ma anche in un'ipotetica difesa a 4. Quest'anno Florenzi con la maglia giallorossa, tra Serie A, Europa League e Champions League, ha collezionato in totale 40 presenze condite da 4 reti.

Un dato che dal punto di vista del calciomercato lascia il tempo che trova ma che comunque è la prova di come il giocatore potrebbe essere utile a Conte anche per la fase offensiva. Per convincere la Roma a cederlo, l'Inter avrebbe messo sul piatto il cartellino di Henrique Dalbert più un conguaglio economico ancora da definire.