Mercato Inter, si complica la strada per un portiere. La situazione

di Diego De Cicco, pubblicato il: 20/07/2023

Mercato Inter, Sky Sport fa il punto sulla situazione portiere.

Al momento Simone Inzaghi ha il solo Di Gennaro nel ruolo di portiere e il nodo da sciogliere non è da poco. L’Inter vuole portare a Milano l’elvetico Yann Sommer del Bayern Monaco, ma la trattativa al momento sembra impantanata.

Per il noto giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio di Sky Sport, i nerazzurri stanno lavorando per trovare l’intesa con i bavaresi. Sul giocatore c’è una clausola rescissoria, che però Zhang vorrebbe abbassare. Sicuramente se ci sarà una chiusura non sarà per oggi.

Mercato Inter, continua la trattativa per Sommer, ma non si sbloccherà a breve. Il Bayern vuole i sei milioni della clausola

La clausola è di 6 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra, che ha comunque ottimi rapporti con la dirigenza del Bayern Monaco, continua a lavorare.

Sommer resta dunque il primo obiettivo di mercato per sostituire il partente Onana. Più passa il tempo e più aumenta la possibilità che nella turnee in Giappone l’Inter non abbia colui che sarà il titolare tra i pali nella prossima stagione, che ormai è alle porte.