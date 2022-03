Mercato Inter, si complica la pista che porta a Frattesi: tutti i motivi

Mercato Inter, si complica la pista che porta a Frattesi.

Il centrocampista del Sassuolo, in questa stagione, sta facendo davvero molto bene e rappresenta una vera e propria sorpresa del campionato italiano, tanto da attrarre a sè le attenzioni di tantissimi club sorpattutto per quanto riguarda la Serie A che stanno contattando la società neroverde per avere informazioni in merito ai costi. Tra le squadre interessante, c'è anche l'Inter che è stata la prima ad interessarsi al giocatore, ma su cui, in questo momento, pare ci sia stata una brusca frenata.

Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano piemontese Tuttosport, sono aumentati i problemi per arrivare a Frattesi per due motivi precisi: il primo è l'elevato costo del cartellino visto che il Sassuolo fa un prezzo molto alto a causa anche di una percentuale sulla vendita da corrispondere alla Roma; il secondo è l'interessamento da parte della Juventus, che rispetto all'Inter ha una maggiore capacità di intervento in sede di calciomercato e, rispetto ai nerazzurri, può avere la meglio per arrivare al giocatore.

Vedremo come andrà a finire, ma di certo quella che era data come una trattativa certa fino a qualche settimana fa, adesso non è più così ed anzi sembra allontanarsi sempre in misura maggiore. Frattesi interessa molto all'Inter e Beppe Marotta lo ha inquadrato come uno degli elementi giovani e italiani da inserire nella rosa per aumentare il blocco azzurro e cercare di dare un'anima di un certo tipo alla squadra. La situazione sta cambiano intorno a Frattesi e se da viale della Liberazione vogliono arrivare al giocatore, bisognerà fare in fretta.