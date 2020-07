Mercato Inter, si complica il riscatto di Sanchez. Il Barça frena su Lautaro

Lautaro Martinez e Alexis Sanchez sembrerebbero i due nomi evidenziati in rosso per quanto riguarda il mercato dell'Inter. L'argentino sarebbe alle prese con le sirene catalane targate Barcellona anche se su questo fronte tutto sembra essere congelato. In entrata si complica il riscatto di Sanchez, dato che il Manchester United vorrebbe un indennizzo corposo.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Sky Sport" l'Inter non accetterebbe offerte a ribasso per Lautaro. La clausola di 111 milioni era esercitabile fino al 7 luglio e adesso i nerazzurri hanno sempre più potere contrattuale. Nessun offerta degli azulgrana, con la dirigenza targata Suning che potrebbe già provare ad apparecchiare la tavola per il rinnovo dell'ex Racing.



Per Sanchez invece lo United non fa sconti: i red devils avrebbero chiesto una cifra sostanziosa per il via libera definitivo con l'Inter che vorrebbe l'ex Udinese e Barcellona anche per l'Europa League. Altro ostacolo? L'ingaggio. Il cileno percepisce 55 milioni lordi dal club inglese. Ecco perché bisognerà trovare un doppio accordo che soddisfi entrambe le parti.