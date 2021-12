Mercato Inter, si complica il colpo a zero: altri due club sul giocatore

Mercato Inter, nerazzurri sempre vigili sui possibili colpi a parametro zero in vista della prossima stagione ma attenzione alla concorrenza.

Dopo aver praticamente chiuso per Andrea Onana i nerazzurri avrebbero messo nel mirino un altro giocatore in scadenza di contratto a fine stagione, ovvero Matthias Ginter, duttile difensore centrale attualmente al Borussia M’Gladbach. Il classe ‘94 ha annunciato tramite il suo account Instagram che non rinnoverà il contratto è ora sarebbe alla ricerca di una nuova squadra: “Dopo una serie di trattative, ho deciso di non prolungare il contratto che scadrà in estate. Dopo 5 ottimi anni al Borussia Mönchengladbach, è molto difficile per me compiere questo passo, ma ho deciso di prendere un'altra strada nella mia carriera per la mia crescita personale e professionale. Devo molto al Borussia e avrò sempre il club e i suoi tifosi nel cuore”.

L’Inter lo segue da diverso tempo e sarebbe pronta a tentare l’affondo decisivo già nelle prossime settimane. I contatti con il suo agente Gordon Stipic, lo stesso di Hakan Calhanoglu, sarebbero già stati avviati ma per convincere il giocatore bisognerà battere un’importante concorrenza. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche due top club come Barcellona e Bayern Monaco. I bavaresi potrebbero salutare a fine stagione Niklas Süle a zero e si starebbero guardando intorno per trovare un degno sostituto mentre i blaugrana vorrebbero un difensore di esperienza per completare il reparto. Al momento non ci sarebbe ancora nulla di concreto ma l’Inter è chiamata a questo punto ad agire il prima possibile per anticipare la concorrenza.