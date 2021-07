Mercato Inter, si chiude per un’altra cessione. Oggi le firme

Continua il lavoro di sfoltimento della rosa da parte dei dirigenti dell’Inter. Beppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, oltre a cedere gli esuberi starebbero piazzando in prestito i diversi giovani rientrato dai prestiti e bisognosi di giocare con continuità per completare il proprio percorso di crescita.

Dopo le cessioni in prestito di Esposito, Pirola e Di Gregorio il prossimo a partire dovrebbe essere Samuele Mulattieri. Il classe 2001 si è messo in luce la scorsa stagione con la maglia del Volendam, club olandese di Eerste Divisie (seconda serie) in cui ha realizzato ben 13 goal e sarebbe pronto a fare una nuova esperienza per tentare il salto di qualità. L’Inter crede molto nel giocatore ed avrebbe già raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale fino al 2023z

In questo pre campionato si è unito al gruppo della prima squadra di Simone Inzaghi dove ha dimostrato le sue qualità segnando alcuni gol nelle amichevoli. Come riportato da tuttomercatoweb.com, sarebbe ormai tutto fatto per il suo passaggio al Crotone in Serie B. Le parti avrebbero trovato l’intesa totale per una cessione in prestito secco per una stagione. Il giocatore è partito per la Calabria in mattinata ed entro le prossime ore sono previste le firme e l’annuncio ufficiale.