Mercato Inter, si chiude la trattativa. Pedullà: "L'Inter alzerà i bonus"

Nicolò Barella vuole solo l'Inter, i nerazzurri stanno per chiudere una trattativa infinita con il Cagliari. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la società nerazzurra alzerà i bonus, per arrivare ad una cifra di circa 44-45 milioni di euro, ben oltre i 40 milioni, compresi di bonus, proposti fin qui.

Negli ultimi giorni anche al Roma ha provato ad inserirsi nella corsa a Barella, ma il giocatore non ha mai cambiato idea: c'è solo l'Inter nel suo futuro. In questo momento, il nazionale azzurro è in vacanza, dopo gli impegni con l'Under 21.

L'Inter si prepara a mettere un altro tassello nel suo centrocampo. Dopo Sensi, un altro nazionale italiano, tifoso nerazzurro sin da piccolo: Nicolò Barella.