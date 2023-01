Mercato Inter, si cercano degni sostituti. Ecco la lista della “spesa”

di Diego De Cicco, pubblicato il: 27/01/2023

Mercato Inter, sarà tempo di facce nuove ad Appiano Gentile.

Come riporta anche La Gazzetta dello Sport l’Inter avrà un’estate di svolte molto importanti. La dirigenza dovrà intervenire specialmente in difesa dove ormai è certo l’addio di Milan Skriniar. Le casse dell’Inter non permetteranno spese folli e i primi sostituti da vagliare sono quelli che rientrano tra i parametri zero. Tra questi il profilo più seguito è quello i Chris Smalling, in scadenza con la Roma. Il difensore inglese non ha ancora deciso se rinnovare il suo contratto con i giallorossi e l’agente starebbe vagliando le opportunità che si presentano. I nerazzurri potrebbero offrire due anni di contratto a 3,5 milioni di euro netti più l’opzione per un terzo anno. Al fisso ci aggiungerebbero dei bonus con i quali il salario arriverebbe a 4 milioni di euro.

Mercato Inter, addio a Skriniar e Dumfries. Da Smalling a Becao, le possibili alternative.

Altro difensore seguito dai nerazzurri è Evan Ndicka, dell’Eintracht Francoforte. Il francese ha soli 23 anni e anche lui andrà in scadenza a giugno, ma a differenza di Smalling ha tantissimi occhi puntati addosso anche dalla Premier League. Altro profilo che viene seguito come centrale di difesa è Rodrigo Becao dell’Udinese. Il suo contratto scade nel 2024 e ci vorranno almeno 10 milioni di euro per portarlo a Milano. Tramontata invece l’ipotesi Scalvini per il quale l’Atalanta ha richiesto 50 milioni di euro.

Altro capitolo è quello che riguarda la fascia destra. Denzel Dumfries è in uscita e per sostituirlo è stato individuato Tajon Buchanan del Bruges. Il giocatore canadese è seguito da prima del mondiale dei nerazzurri, che però, sempre causa denaro, non sono riusciti a fare un’offerta. In questo caso dipende molto da quanto l’Inter riuscirà ad incassare dalla vendita del suo esterno olandese.