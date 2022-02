Mercato Inter, si cerca un difensore: depennato un nome dalla lista

Mercato Inter, Luiz Felipe sembra non essere un obiettivo nerazzurro.

Il difensore della Lazio, nelle scorse settimane, è stato accostato con insistenza alla squadra di viale della Liberazione, viste le grandi difficoltà di raggiungere un accordo per il rinnovo di contratto con il presidente Lotito. Una situazione che di sicuro non fa felice Maurizio Sarri che punta molto sul giocatore, e che potrebbe far in modo che Simone Inzaghi possa ritrovare, dopo Correa e Caicedo, un altro dei suoi pupilli della sua ex squadra. Ma a raffreddare gli animi ci ha pensato Fabrizio Biasin che ha parlato di questo ipotetico interesse.

Infatti, il giornalista di Libero, molto esperto delle cose di casa Inter, è intervenuto a Calciomercato.it per parlare dei giocatori che possono interessare all'Inter, depennando, però, dalla lista il nome dell'italo-brasiliano che, a suo dire, non rientrebbe tra i profili ricercati da Beppe Marotta e da Piero Ausilio in vista della prossima estate. E' vero che la dirigenza nerazzurra sta pensando di andare avanti senza Stefan de Vrij per la prossima stagione e di andare alla ricerca di un centrale, ma il nome individuato è un altro.

Insomma, vedremo cosa accadrà nel reparto arretrato nel corso della prossima sessione di calciomercato, di sicuro ci sarà da rimpolpare la rosa con un profilo che sia funzionale al gioco di Inzaghi e che possa coninugare qualità tecniche, oltre che economiche, nel tentativo di abbassare il monte ingaggi della rosa e di ringiovanire l'età della stessa. La società lavora sottotraccia per trovare l'elemento migliore, ma nella lista dei dirigenti pare non rientrare Luiz Felipe.