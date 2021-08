Mercato Inter, si apre un derby di mercato per un giocatore del Real?

Dopo la partenza di Romelu Lukaku in direzione Londra, al Chelsea, l'Inter sta cercando di reinvestire parte dei soldi incassati dal centravanti belga, per poter rimpolpare l'organico del nuovo allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi. E dalla Spagna giunge la notizia di un nuovo nome per l'Inter che potrebbe stuzzicare sia Beppe Marotta che Piero Ausilio.

Infatti, secondo quanto riportato da parte del quotidiano Defensa Central, la dirigenza nerazzurra avrebbe mostrato interesse per un trequartista del Real Madrid, ovvero Isco Alarcon, in uscita dai blancos perchè fuori dai piani del nuovo tecnico madrileno, Carlo Ancelotti. Sul giocatore, però, seppur non siano state fatte delle offerte concrete, potrebbe prospettarsi un derby di mercato visto che il Milan è alla ricerca di un trequartista che possa sostituire Calhanoglu e starebbe pensando proprio allo spagnolo.

Con il suo eventuale acquisto l'Inter dovrà rivedere molto a livello tattico, visto che non si tratta di una punta. Pertanto Simone Inzaghi, potrebbe optare per un cambio modulo che preveda l'inserimento dietro l'unica punta del giocatore. Al momento si tratta solo di suggestioni estive, ma chissà che, nell'evolversi del mercato, non possa davvero nascere una trattativa per un giocatore davvero molto valido.