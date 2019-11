Mercato Inter - Si allunga la lista della spesa per il centrocampo

L'Inter, durante il mercato di gennaio, cercherà delle valide alternative per il centrocampo e per l'attacco. Attualmente per il reparto avanzato, il nome in cima alla lista è quello di Oliver Giroud, trattativa ancora molto complicata.

Per quanto riguarda i centrocampisti, oltre ai nomi ormai noti, Rodrigo De Paul, Dejan Kulusevski e Ivan Rakitic, si sono aggiunti anche quelli di Seko Fofana dell'Udinese e Julian Draxler del PSG.

Se portare Julian Draxler a Milano sarebbe molto complicato, principalmente per i costi d'ingaggio, per il classe '95 ivoriano il discorso è completamente differente. L'ex Manchester City ha perso il posto nelle gerarchie della squadra friulana e potrebbe essere il centrocampista fisico per Antonio Conte.