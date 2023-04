Mercato Inter, si allontana l’obiettivo principale per l’attacco: Barca in pole

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/04/2023

Mercato Inter, l’obiettivo principale per l’attacco si allontana sempre di più. In casa nerazzurra, in attesa di capire se ci sarà il vitale piazzamento alla prossima Champions League, si sta iniziando a programmare il mercato in vista della prossima sessione. Sulla rosa nerazzurra, c’è tanto da intervenire e anche in tanti reparti.

Uno su tutti, quello d’attacco. Infatti, il reparto offensivo interista, ha parecchio deluso in questa stagione. Un Lukaku irriconoscibile, Dzeko che ha oramai la sua età, Correa che, di fatto, è stata una delusione e Lautaro che non può sempre e da solo trascinare i compagni. Per questo, Marotta e Ausilio, hanno iniziato a capire quelle che possono essere delle opzioni valide.

Tra i nomi fatti in questi mesi, c’è soprattutto quello di Marcus Thuram. L’attaccante francese, da almeno tre anni è nel mirino di viale della Liberazione, e anche stavolta la dirigenza vorrebbe portarlo a Milano. Di fatto, però, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore non avrebbe ancora dato una risposta all’Inter.

Questo, allontana sensibilmente il suo possibile arrivo a Milano. Di conseguenza, la società che sembra essere più vicina al ragazzo sembra essere il Barcellona, il quale, una volta riuscita a risolvere i problemi di FFP, potrà sferzare l’attacco decisivo al giocatore.