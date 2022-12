Mercato Inter, sfumano due obiettivi? Novità importanti dalla Germania

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 10/12/2022

Mercato Inter già nel vivo. Nonostante manchino ancora diverse settimane dall’avvio della sessione invernale di calciomercato, Marotta e Ausilio stanno già lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Tra i tantissimi obiettivi di mercato, spuntano due nomi in particolare dalla Bundesliga.

Stiamo parlando di Marcus Thuram, attaccante francese e Bensebaini l’esterno algerino. Entrambi fanno parte del Borussia Moenchengladbach. Il club nerazzurro aveva messo nel mirino entrambi i calciatori, ma le notizie che circolano nelle ultime ore sembrano vedere i due giocatori accasarsi altrove.

Mercato Inter, sfumano due obiettivi: le ultimissime

Per quanto riguarda Thuram la situazione è chiara. Come riportato da Tuttosport, il Bayern Monaco resta in pole per l’acquisto del giovane francese, ma dall’Italia l’interesse di Inter e Juventus è più vivo che mai. Marotta vuole anticipare la concorrenza a gennaio, ma dovrebbe convincere Thuram e il suo entourage a non aspettare l’estate a parametro zero. Mentre la situazione di Bensebaini è diversa.

Niente da fare per l’esterno algerino, che dunque dovrebbe accasarsi al Borussia Dortmund, come riportato da Sky Sports De. L’obiettivo nerazzurro andrà a scadenza nel 2023 e potrebbe trasferirsi a parametro zero al Dortmund, andando a sostituto Guerreiro che lascierà i giallo neri a fine stagione. Beffata anche la Juventus, che aveva messo nel mirino l’algerino per sostituire Alex Sandro alla fine di questa stagione. Per il momento dunque mercato bloccato, ma dopo il Mondiale ci saranno novità. Intanto spunta il retroscena sul rigore di Lautaro contro l’Olanda (qui tutti i dettagli).