Mercato Inter, sfuma Wijnaldum: accordo a un passo con un altro club

Georginio Wijnaldum è senza dubbio uno dei principali protagonisti del mercato in questi giorni. L’olandese si libererà a parametro zero dal Liverpool entro la prossima settimana e sarebbe ormai pronto ad iniziare una nuova avventura in un altro club.

Stando a quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto di Sky Sport, il centrocampista sarebbe a un passo dal trasferimento al Barcellona. Il classe ‘91, fortemente voluto dal tecnico Koeman, avrebbe trovato l’accordo con il club catalano per un contratto triennale.

I blaugrana hanno battuto la concorrenza di diversi club, tra cui anche l’Inter. I nerazzurri, infatti, avrebbero avuto in passato diversi contatti con l’entourage dell’olandese ma evidentemente non c’erano le condizioni necessarie per chiudere la trattativa.