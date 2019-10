Mercato Inter - Sfuma un obiettivo a centrocampo, nerazzurri beffati

Secondo quanto riferito da Marca a tutta pagina Eriksen del Tottenham sarebbe pronto a dire sì al Real.



Inter e Juventus ci hanno pensato per acquistarlo a parametro zero a fine anno, ma le Merengues sono fortemente in vantaggio con Zidane che vorrebbe accelerare i tempi per strappare il danese alla concorrenza e agli Spurs.



Doccia fredda per i nerazzurri, che avevano adocchiato il famoso regista di Pochettino in vista del prossimo mercato.