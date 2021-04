Mercato Inter, sfuma un giocatore del Real Madrid?

Nei giorni scorsi, molte testate, avevano parlato di un interesse dell’Inter per l’esterno spagnolo del Real Madrid, Lucas Vazquez, in scadenza di contratto a giugno.

Secondo quanto riporta oggi il portale, Todofichajes.com, il giocatore starebbe riflettendo su un eventuale rinnovo del contratto con il Real Madrid. La squadra spagnola, infatti, avrebbe avanzato un’offerta di 5 milioni a stagione.

Su di lui, però, in attesa di capire le intenzioni, non solo l’Inter. Anche il PSG ed il Bayern Monaco si sarebbero informate per prelevarlo.