Mercato Inter, sfuma un altro obbiettivo, va in Portogallo

di Redazione, pubblicato il: 07/08/2023

(Mercato Inter) Con l’arrivo a Milano di Yann Sommer la porta nerazzurra trova finalmente il suo proprietario per la prossima stagione. Il nazionale svizzero vestirà la maglia che è stata di Onana al termine di una trattativa estenuante con il Bayern. Alla fine i tedeschi avranno i 6 milioni ma senza utilizzo della clausola e in due rate.

Uno dei nomi che nelle settimane scorse era circolato con maggior frequenza era quello di Anatoliy Trubin, 21enne estremo difensore dello Shakhtar. Il club ucraino aveva fatto sapere di ritenerlo incedibile se non di fronte ad una offerta da 30 milioni in su. L’approccio nerazzurro era stato timido, 10 milioni, contando anche sul fatto che Trubin è in scadenza do contratto a giugno 2024 e dunque libero di firmare fin dal prossimo gennaio. Nelle ultime ore è arrivata la notizia che il portiere andrà a difendere i pali del Benfica. Un’operazione che andrà a chiudersi, secondo le indiscrezioni, con 10 milioni più uno di bonus per il cartellino ed una percentuale del 40% sulla futura rivendita. Una volta si sarebbe parlato di comproprietà (in pratica), oggi si può parlare di un affitto o quasi.