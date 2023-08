di Redazione, pubblicato il: 11/08/2023

(Mercato Inter) A meno di 10 giorni dall’inizio del campionato continua l’emergenza attacco per l’Inter. Il tradimento di Lukaku ha aperto una voragine che lo staff di mercato nerazzurro non riesce ancora a fermare. Per una serie di motivi diversi tutti gli obbiettivi cadono uno dopo l’altro. Dopo Morata e Scamacca adesso è il turno di Balogun. Il giovane statunitense è stato per giorni il sogno della dirigenza anche se Inzaghi non ha mai fatto mistero di preferire una punta più esperta.

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore riportate da Sky Sport il club nerazzurro avrebbe rinunciato alla trattativa per portare Balogun in nerazzurro. Troppo alte le richieste dell’Arsenal e nessuna possibilità che Steven Zhang desse l’ok per un extra budget. La strada per l’attaccante che dovra’ affiancare Lautaro nella prossima stagione diventa sempre più impervia.