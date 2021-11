Mercato Inter, sfuma T. Almada: l'argentino sceglie una meta a sorpresa

Mercato Inter: Thiago Almada non sarà un giocatore nerazzurro.

La giovane stellina argentina classe 2002 in forza al Velez Sarsfield, e che è stato uno dei convocati del ct dell’albiceleste Scaloni, ha scelto quella che sarà la sua prossima meta, sorprendendo e non poco quanti avevano pronosticato un suo approdo nel calcio europeo. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo todofichajes.com, il fantasista avrebbe scelto di approdare in Major League Soccer e di vestire la maglia dell’Atlanta United, come detto dallo stesso giocatore pochi giorni fa.

Una scelta che ha fatto molto discutere, dal momento che su di lui c’erano grandi squadra del tenore di Marsiglia, Manchester United e Atletico Madrid. Su di lui anche gli occhi dell’Inter che, già nella scorsa estate, avrebbe potuto portare Thiago Almada a Milano, ma non sarà così, e il campionato statunitense lo accoglierà tra le proprie braccia per una cifra di circa 15 milioni di euro, decisamente abbordabile rispetto a quelle che erano le richieste iniziali del Velez.

Da viale della Liberazione, però, non vogliono farsi trovare impreparati, perché è vero che Thiago Almada è stato oramai perso, ma è altrettanto vero che i dirigenti nerazzurri non vogliono perdere tempo ed hanno già alcuni nomi da attenzionare per il reparto offensivo. Il primo è quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo, pallino di Beppe Marotta da sempre – leggi qui le ultime sull’attaccante neroverde -, l’altro è quello di Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach su cui potrebbe esserci un ritorno di fiamma, dopo la trattativa sfumata questa estate a causa dello stop di due mesi che lo ha tenuto ai box – ecco qui le novità sul francese.